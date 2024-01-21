Воскресенье, 21 января, 2024
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Появилась версия о мести Брянску за уничтоженных французских наемников

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Ведущий Первого канала Руслан Осташко предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон отомстил Брянску за уничтоженных в Харькове наемников, пишут «Брянские новости».

В среду в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по зданию в Харькове, где находились боевики. Погибли двадцать наемников, в основном из Франции.

Осташко предположил, что актом возмездия за это стал удар по нефтебазе в Клинцах. Это произошло в пятницу, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Официально эта информация пока не подтверждена.

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