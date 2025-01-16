Появилась схема маршрута Южного обхода в Рязани

Стал известен маршрут Южного обхода в Рязани. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Строительство дороги начнется на 188+677 км трассы М-5 «Урал». Южный обход Рязани пройдет через железную дорогу, Ряжское шоссе, реки Павловку и Крипивню, поселок Храпово, СНТ «Садовод-3» и «Коммунальник», поселок Божатково. Объездная дорога закончится примерно на 212 километре трассы М-5 «Урал».

Протяженность новой дороги составит 26,482 км. Работы должны сдать до 5 декабря 2028 года. Строительством займется московская компания ООО «Трансстроймеханизация».

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Напомним, сумма работ составит 20 миллиардов рублей.