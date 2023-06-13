Появилась информация о смерти жителя Смоленска со скандального видео с утехами

Источник издания Readovka67 опроверг информацию о смерти одного из жителей Смоленска со скандального видео.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как двое мужчин «утешались и любезничали» возле магазина «Крепеж» на Николаева. Вскоре появились данные, что один из персонажей ролика умер.

Многие пользователи предположили, что погибший не выдержал травли в социальных сетях.

Однако факт смерти не подтвердился, оба мужчины живы. В конце июня они предстанут перед судом за сексуальные утехи в публичном месте.