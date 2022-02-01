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Вторник, 1 февраля, 2022

Появилась информация о смерти ещё трех пациенток после рентгена желудка в Петербурге

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Появилась информация о смерти ещё трех пациенток после рентгена желудка в Петербурге

Александр Ильин
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1 февраля в СМИ появилась информация о гибели еще трех пациенток после обследования с контрафактным барием в клинике Выборгского района Санкт-Петербурга. Сейчас данные проверяют следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления по городу.

«Проверяем информацию об умерших следственным путем», — заявил собеседник агентства.

Как сообщил ряд СМИ, скончались три женщины в возрасте 63, 76 и 78 лет, которые проходили процедуру гастроскопии в медцентре. 

Отмечается, что обращений от родственников умерших в петербургский комитет по здравоохранению ещё не поступало.

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Напомним, в настоящий момент известно, что в результате инцидента пострадали более 20 человек. Трое человек погибло.

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