Появилась информация о нападении на женщину возле ТЦ «Виктория Плаза»

В группе «Подслушано у водителей Рязани» появилась информация о нападении на женщину. Инцидент произошел 14 ноября у торгового центра «Виктория Плаза» на улице Малое шоссе между автомойкой и высотным зданием с магазином «Хрустальный мир» на первом этаже.

Автор поста опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видено мужчину и женщину, выгуливающих собак. Затем они зашли в слепую зону камеры, где, как утверждается, мужчина напал на женщину. Что конкретно произошло, не уточняется.

Автор ролика просит откликнуться владельцев авто, которые были припаркованы неподалеку от места происшествия. Возможно, момент нападения засняли видеорегистраторы.