Появилась информация о мощных взрывах на территории Украины

Телеграм-канал «Изнанка» сообщил о мощных взрывах на территории Украины поздно вечером 16 января.

— В районе г. Славянск два мощнейших прилёта. Подписчик отмечает, что тревогу не объявляли, — говорится в первом сообщении.

Через несколько минут появилось ещё одно: Только что баллистическая ракета прилетела по объекту, предварительно в Павлоградском районе Днепропетровской области.

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— В районе г. Лиман прозвучало три крайне мощных взрыва, которые слышали даже в г. Славянск, — сообщил канал в 23:16.

— Только что ЕЩЁ ОДНА баллистическая ракета прилетела по объекту, предварительно уже в Новомосковском районе Днепропетровской области, — сообщается в 23:18.

Официальной информации о случившемся пока нет.