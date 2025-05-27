Появилась информация о чудесах после смерти старца Илия Ноздрина

Старец Илий после смерти явился к российскому бойцу СВО и спас его. Об этом, ссылаясь на ведущего телеканала «Спас» Романа Голованова, пишет aif.ru.

По словам бойца, над них кружил беспилотник ВСУ «Баба-Яга», смерть была близка, но к нему явился старец Илий и вывел с поля боя. Участник спецоперации после этого посетил могилу батюшки, молился там и плакал.

По словам Голованова, эту историю ему передали люди. Чудом спасшийся военный был знаком со старцем Илием и приезжал к нему при жизни.

Журналист назвал причину, почему люди приходят на могилу к старцу. Они знают, где есть тепло, свет, где можно получить помощь и поддержку.

— Потому что батюшка Илий жив, только сменил келью, и вот здесь он всех принимает, — считает Голованов.

Известный старец Илий, духовный наставник братии Оптиной пустыни и исповедник патриарха Кирилла, скончался 15 марта. При жизни Илий был не только великим праведником и духовным учителем: прихожане отмечали его уникальный дар пророчества и особую житейскую мудрость. Старец предвидел не только будущее своей страны, но и конкретные события в жизни простых людей.