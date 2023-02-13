Поисковики ищут родственников погибших в годы войны краснофлотцев из Рязанской области

Рязанское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» просит отозваться родных рязанских краснофлотцев. Родственников героев пригласят на открытие памятника.

В этом году будет отмечаться 80-летие окончания Битвы за Кавказ и освобождения Новороссийска. К этой дате на вершине высоты Лысая установят памятник, на котором увековечат имена воинов.

С 2006 года поисковики работают на высоте 503,5 обороны Новороссийска. В прошлом году нашли останки наших земляков и просят помощи в любой информации, — пишет Областная рязанская газета.

АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;

КОРНЮШИН ИВАН ВЛАСОВИЧ, 1910 г.р., краснофлотец, огнеметчик, уроженец г. Рязань, с. Заокское, Советский район;

КОШЕЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1904 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области, Касимовский район, д. Макеево;

ЛОПУХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1912 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;

МАКСИМОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 1915 г.р., краснофлотец, автоматчик, уроженец г. Рязань;

МАМЕДОВ МАМЕД, 1913 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области;

ПРОНЬКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 1908 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области, Ерахтурский (Шиловский район, с. Куземкино);

ТРУСОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1911 г.р., краснофлотец, стрелок, уроженец Рязанской области, Касимовский район.

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