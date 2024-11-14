Поиски пропавшего в Рязани студента-медика продолжаются

В Рязани активно продолжаются поиски пропавшего 7 ноября студента РязГМУ, 18-летнего Эль Мшиши Адиля. Подробности поисковых мероприятий рассказали ВКонтакте представители МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.

Во вторник, 12 ноября, пропавшего студента-медика искали 20 спасателей из отряда. Добровольцев разделили на 7 групп, каждая получила отдельный сектор поиска.

До 4 часов ночи волонтёры обследовали местность по маршруту пропавшего, который удалось отследить при помощи геопозиции гаджета студента.

Судя по карте, студент пропал в Горроще

Пока поиски успехом не увенчались. Спасатели просят рязанцев, обладающих какой-либо информацией, сообщить им о ней любым доступным способом.

Поиски продолжаются.