Четверг, 14 ноября, 2024
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Поиски пропавшего в Рязани студента-медика продолжаются

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Алексей Самохин

В Рязани активно продолжаются поиски пропавшего 7 ноября студента РязГМУ, 18-летнего Эль Мшиши Адиля. Подробности поисковых мероприятий рассказали ВКонтакте представители МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.

Во вторник, 12 ноября, пропавшего студента-медика искали 20 спасателей из отряда. Добровольцев разделили на 7 групп, каждая получила отдельный сектор поиска.

До 4 часов ночи волонтёры обследовали местность по маршруту пропавшего, который удалось отследить при помощи геопозиции гаджета студента.

Поиски пропавшего в Рязани студента-медика продолжаются
Судя по карте, студент пропал в Горроще

Пока поиски успехом не увенчались. Спасатели просят рязанцев, обладающих какой-либо информацией, сообщить им о ней любым доступным способом.

Поиски продолжаются.

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