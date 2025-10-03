Похороненный родителями заживо младенец выжил благодаря чуду

Шокирующий инцидент произошел 26 сентября в индийском штате Мадхья-Прадеш: семья попыталась заживо похоронить своего новорожденного сына, но мальчик чудом выжил.

Инцидент произошел в семье 38-летнего учителя, где уже есть дети. По данным РЕН ТВ, причиной столь чудовищного поступка стал действующий в штате закон, который запрещает госслужащим иметь больше двух детей. Родители решили избавиться от новорожденного сына из-за страха потерять работу и средства к существованию.

Мальчик остался жив благодаря счастливой случайности. Спустя некоторое время неподалеку прошли местные жители, которые услышали слабый детский плач из-под камней и земли. Они немедленно откопали ребенка и срочно доставили в больницу.

Изначально полиция возбудила против супругов дело об оставлении в опасности. Однако обвинения были ужесточены после того, как появилось видео, четко доказывающее, что ребенок был именно закопан, а не просто оставлен.

Отмечается, что штат Мадхья-Прадеш уже четвертый год подряд лидирует в Индии по количеству случаев оставления младенцев. Жесткие демографические меры, призванные контролировать рождаемость, порой приводят к таким трагическим последствиям.