Похитители изнасиловали девушку и требовали у неё 18 тысяч долларов в Москве

В Москве по ходатайству следствия арестованы обвиняемые в похищении и изнасиловании девушки, сообщает телеграм-канал столичного Следкома.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса РФ: п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Следствие считает, что преступление было совершено в квартире дома на улице Молдагуловой. Обвиняемые незаконно удерживали жертву, требуя у девушки 18 тысяч долларов. Кроме того, они совершали насильственные действия сексуального характера.

Благодаря оперативной работе силовиков, подозреваемые были задержаны, теперь их поместили в СИЗО. Расследование продолжается.

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что задержаны похитители пропавшей нижегородской студентки Варвары Паниной, но в полиции опровергли эту информацию. 21-летняя девушка пока не найдена, её поиски продолжаются.