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Среда, 22 июня, 2022

Похититель топлива из трубопровода в Рязанской области осуждён на 5 лет условно

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Татьяна Проводина

Похититель топлива из трубопровода в Рязанской области осуждён на 5 лет условно

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Клепиковский райсуд Рязанской области вынес обвинительный приговор по делу о хищении топлива из магистрального нефтепровода Новки — Рязань. Обвиняемый получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также удовлетворён гражданский иск предприятия «Транснефть-Верхняя Волга» к осуждённому. Об этом сообщили в компании.

Врезку в трубопровод протяжённостью 300 метров с выводом в лес обнаружили в ноябре 2021 года сотрудники УФСБ по Рязанской области и управления безопасности компании. В лесном массиве на грузовике «ЗИЛ» находились 7 ёмкостей по одному кубометру каждая, 6 из них были заполнены похищенным топливом.

Правоохранители доказали причастность к хищению дизельного топлива жителя Шатуры. Ущерб предприятию превысил 800 тысяч рублей.

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