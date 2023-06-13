В январе – мае 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 247,6 тыс. тонн, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Основной объем погрузки обеспечили станции Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино.
В январе – мае текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:
— лом черных металлов – 77,2 тыс. тонн (+ 3,7 % к 2022 году);
— промышленные товары народного потребления – 10,9 тыс. тонн (+ 2,1 %);
— метизы – 7 тыс. тонн (+ 26,9 %).
Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла в 2 раза в январе – мае
В январе – мае 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 247,6 тыс. тонн, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
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