Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла в 2 раза в январе – мае

В январе – мае 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 247,6 тыс. тонн, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основной объем погрузки обеспечили станции Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино.

В январе – мае текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

— лом черных металлов – 77,2 тыс. тонн (+ 3,7 % к 2022 году);

— промышленные товары народного потребления – 10,9 тыс. тонн (+ 2,1 %);

— метизы – 7 тыс. тонн (+ 26,9 %).