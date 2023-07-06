Четверг, 6 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла более чем в 2 раза в первом полугодии 2023 года

7info7

В январе – июне 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 296,2 тыс. тонн.
Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино.

В январе – июне текущего года рост погрузки произошел также по ряду других номенклатур грузов:

лом черных металлов – 92,2 тыс. тонн (+ 7,1 % к 2022 году);

промышленные товары народного потребления – 13,8 тыс. тонн (+ 1,6 %);

метизы – 8,6 тыс. тонн (+ 21,3 %).

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На жителя Спасского района завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Рязанским следственным комитетом возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Спасского района.

7 июля в Рязанской области возможны ливни и грозы

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило рязанцев о возможных ливнях и грозах в пятницу, 7 июля.

Правительство Рязанской области и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Дня Рязанской области, прошедшего 6 июля в Российском экспортном центре, губернатор Павел Малков и генеральный директор Центра Вероника Никишина подписали соглашение о сотрудничестве.

Рязанцы смогут общаться с врачами больниц в телеграмм-чатах

У больниц Рязани и Рязанской области появились свои телеграмм-чаты.

В Рязани завершен первый этап замены теплотрассы на Первомайском проспекте

Работы первого этапа по замене теплотрассы на Первомайском проспекте завершены, об этом сообщает заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин.

Роман Костомаров записал видео во время выписки из больницы

Костомаров провёл в клинике 175 дней. Спортсмен поблагодарил людей, благодаря которым остался жив.

Рязанцы сообщают о больших очередях на автовокзале «Приокский»

О проблемах с покупкой билетов на автовокзале «Приокский» сообщают в группе «Рязань» ВКонтакте.

В Лесопарке прошел праздник в честь Дня любви, семьи и верности

Детские мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности, прошли 6 июля.

Началась вторая волна записи в первый класс

Для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы.

Рязанец поймал в Оке сома весом 50,5 кг

Вываживал рыбу из воды 40 минут, самостоятельно поднять в лодку сома мужчина не сумел. Помог находившийся рядом случайный «коллега».

Движение по Ряжскому путепроводу откроют 7 июля

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о запуске движения по Ряжскому путепроводу.

Под Рязанью 41-летний мужчина покончил с собой после дня рождения

По факту гибели человека проводится доследственная проверка
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации