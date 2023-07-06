Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла более чем в 2 раза в первом полугодии 2023 года

В январе – июне 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 296,2 тыс. тонн.

Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино.

В январе – июне текущего года рост погрузки произошел также по ряду других номенклатур грузов:

лом черных металлов – 92,2 тыс. тонн (+ 7,1 % к 2022 году);

промышленные товары народного потребления – 13,8 тыс. тонн (+ 1,6 %);

метизы – 8,6 тыс. тонн (+ 21,3 %).