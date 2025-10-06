Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 5,3 млн тонн в январе – сентябре

В январе-сентябре 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 5,3 млн тонн грузов, что на 32,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой, в том числе, погружено:

— нефти и нефтепродуктов – 4,6 млн тонн (-32,4% к январю-сентябрю 2024 года);

— химикатов и соды – 177,5 тыс. тонн (-7,9%);

— лома черных металлов – 86,1 тыс. тонн (-33,5%);

— строительных грузов –36,4 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);

— промышленного сырья и формовочных материалов – 51,5 тыс. тонн (рост более чем в 10 раз).