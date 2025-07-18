Погрузка на железной дороге в Рязанской области составила 3,5 млн тонн в январе-июне    

В январе-июне 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 3,5 млн тонн грузов, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой за 6 месяцев погружено:

нефти и нефтепродуктов – 3,1 млн тонн (-31% к январю-июню 2024 года);

химикатов и соды – 117,5 тыс. тонн (- 18,2%);

лома черных металлов – 60,8 тыс. тонн (- 25,5%);

строительных грузов –29 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза);

промышленного сырья и формовочных материалов – 24,2 тыс. тонн (рост в 7,5 раза).