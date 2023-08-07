Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 7 месяцев 2023 года 

В январе – июле 2023 года погрузка лома черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109,7 тыс. тонн.

Наибольшие объемы отправлены со станций Рязань-2, Лесок и Дягилево.

В январе – июле текущего года рост погрузки произошел также по ряду других номенклатур грузов: