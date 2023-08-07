Понедельник, 7 августа, 2023
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Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 7 месяцев 2023 года 

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В январе – июле 2023 года погрузка лома черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109,7 тыс. тонн.  

Наибольшие объемы отправлены со станций Рязань-2, Лесок и Дягилево.

В январе – июле текущего года рост погрузки произошел также по ряду других номенклатур грузов:

  • зерно – 344,6 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза к 2022 году);
  • промышленные товары народного потребления – 16,4 тыс. тонн (+ 1,5 %);
  • метизы – 10 тыс. тонн (+ 13 %).

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