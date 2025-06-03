Погрязнут в войне? Известные предсказатели предрекли Европе катастрофический 2025 год

Газета Daily Mail опубликовала тревожные прогнозы четырех известных предсказателей, независимо предрекших крупный военный конфликт в Европе в 2025 году. В их числе — болгарская провидица Ванга, французский прорицатель Нострадамус, бразильский медиум Атос Саломе и британский гипнолог Николас Ауджула.

Ванга, чьи предвидения включали теракты 11 сентября и гибель принцессы Дианы, назвала будущее столкновение «зарей конца человечества». Нострадамус в своих катренах упоминал кровопролитные войны, которые охватят Великобританию и континент. Атос Саломе, предрекший пандемию коронавируса и мировые потрясения, утверждает, что человечество стоит на грани глобального конфликта с использованием технологий и кибератак. Николас Ауджула добавил, что 2025 год ознаменуется «эпохой жестокости» и всплеском ненависти на религиозной и этнической почве.

Стоит отметить, что эти предсказания вызвали бурную реакцию и мощное обсуждение в Европе. В последнее время усиливаются геополитические трения, остро встаёт вопрос с мигрантами. На фоне развивающегося кризиса учащаются стычки на улицах. И, несмотря на скептицизм многих, совпадения в видениях разных прорицателей заставляют задуматься о потенциальных угрозах