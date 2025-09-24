Среда, 24 сентября, 2025
Погоня за хищником на спиннинговом рыбатлоне намечена на 27 сентября

Алексей Самохин

В субботу, 27 сентября с 13:00 состоится ежегодное соревнование по спиннинговому рыбатлону. Место действия – Загородный Курорт «Окская Жемчужина» в 5 км от Рязани, озеро Жидень (Жемчужное). Как всегда в рыбатлоне, участие – бесплатное, призов — очень много: от подводной камеры и снегоуборочной машины до рыболовных аксессуаров, шуруповерта и различных сертификтов. 

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. За два часа необходимо пробежать три круга по одному километру и, дважды останавливаясь на рыбнище, поймать две любые рыбы на спиннинг. 

Регистрация участников идет на главной странице сайта https://www.rybatlon.ru/ 

Для девушек и детей до 12 лет по традиции пройдут отдельные церемонии награждения с призами и грамотами. Это мероприятие завершит 15-й сезон рыбатлона в Рязани.

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Возрастное ограничение: 6+

