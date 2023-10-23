Понедельник, 23 октября, 2023
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Поголовье коров в Рязанской области за год увеличилось на 3,7%

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2 рязанских предприятия, выпускающие молочную продукцию, удостоены Золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» на ежегодной Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023». Об этом сообщает Рязаньстат.

Поголовье коров в сельхозорганизациях области насчитывает 64,2 тыс голов — 87% от общего поголовья в хозяйствах всех категорий. За год оно увеличилось на 3,7%.

Поголовье молочных пород составляет 59 тыс голов, а валовой надой с января по сентябрь — 437 тыс тонн, на 6,4% больше, чем годом ранее. По надоям молока на 1 корову регион занимает 5 место в ЦФО.

В ценовой категории молока 2,5% и 3,2% жирности Рязанская область входит в тройку регионов ЦФО с самой низкой стоимостью за литр в розничной продаже.

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