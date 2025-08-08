Погода в Сочи 8 августа не самая комфортная для туристов, возможны дожди

В пятницу, 8 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и нестабильная погода.
Краснодарский край
Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные осадки: ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. В южной и восточной половинах края прогнозируются очень сильные дожди и ливни.
Ветер восточной четверти — 6–11 м/с, местами порывы до 15–18 м/с.
Температура воздуха:
днём — +29…+34°;
в юго-восточных предгорьях — +24…+29°;
в горах — +14…+19°.
Черноморское побережье
Температура воздуха днём составит +28…+33°.
Краснодар
Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с. Днём воздух прогреется до +31…+33°.