Погода в Сочи 8 августа не самая комфортная для туристов, возможны дожди

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В пятницу, 8 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и нестабильная погода. 

Краснодарский край

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные осадки: ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. В южной и восточной половинах края прогнозируются очень сильные дожди и ливни.

Ветер восточной четверти — 6–11 м/с, местами порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха:

днём — +29…+34°;

в юго-восточных предгорьях — +24…+29°;

в горах — +14…+19°.

Черноморское побережье

Температура воздуха днём составит +28…+33°.

Краснодар

Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с. Днём воздух прогреется до +31…+33°.

