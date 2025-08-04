Погода в России на этой неделе 

Портал «Метеовести» опубликовал информацию синоптиков о погоде в России на неделе с 4 по 10 августа.

Юг России

В течение недели сохранится неустойчивая погода с локальными ливнями и грозами. Особенно сильные осадки ожидаются ближе к выходным. Днём воздух прогреется до +31…+36°, на побережье — до +26…+31°. Температура морской воды: у Кавказа +26…+29°, у берегов Крыма +25…+28°.

Средняя Волга

Из-за атмосферных фронтов в регионе будут образовываться облака и местами пройдут грозовые дожди. Тем не менее солнечные прояснения сохранятся, и воздух днём прогреется до +26…+31°.

Северо-Запад

Неделя начнётся с аномально тёплой погоды — днём до +24…+29°. Со среды увеличится облачность, пройдут дожди с грозами. К выходным температура снизится до +19…+24°.

Центральная Россия, куда входит Рязань

Ливни и грозы наиболее вероятны в понедельник, вторник и четверг. Из-за облаков солнце будет появляться редко, и дневная температура останется в пределах +22…+27°.

Урал

В начале недели ожидается солнечная и тёплая погода: +23…+28°. Ближе к середине периода появятся грозовые тучи, и станет на 3–4 градуса прохладнее.

Южная Сибирь

В первые дни — дожди и облака, дневная температура +12…+17°. Во второй половине недели будет больше солнца, и потеплеет до +17…+22°.

Юг Дальнего Востока

Сохранится нестабильная погода с ливнями и грозами. Днём будет достаточно тепло: +23…+28°.

Погода в столицах

Санкт-Петербург

Понедельник будет солнечным, температура до +25…+28°. Со вторника ожидаются грозовые дожди, а к концу недели станет прохладнее — +20…+23°.

Москва

Вероятность ливней и гроз повышена в понедельник, вторник и четверг. Днём ожидается +23…+26°.