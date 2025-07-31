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Происшествия

Погибший в Рязани подросток отдыхал на карьере с семьёй 

Алексей Самохин
Фото: sledcom.ru

В Рязани проводится проверка по факту гибели подростка в водоеме, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области начал процессуальную проверку по факту гибели 14-летнего подростка, утонувшего в водоеме.

Трагедия произошла 30 июля 2025 года на Борковском карьере. Подросток 2010 года рождения отдыхал у водоема вместе с семьей. В какой-то момент он остался без должного присмотра со стороны родителей, зашел в воду и утонул.

Следователь оперативно прибыл на место происшествия для проведения необходимых первоначальных действий. 

В рамках проверки предстоит установить точные обстоятельства и причины случившегося. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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