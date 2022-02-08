Погибший в Александро-Невском районе 47-летий мужчина подрабатывал в церкви

47-летний мужчина, погибший на пожаре в Александро-Невском районе, подрабатывал в церкви, сообщает «МК Рязань».

Информацией поделился следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СКР Рязанской области Илья Степанов.

Пожар в жилом доме начался в 04.30 воскресенья, 6 февраля. Пламя заметили соседи. Здание практически уничтожено огнём. При разборе пожарные обнаружили тело мужчины 1974 года рождения.

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Погибший приехал из соседнего региона, жил один. Шумные компании замечены не были. Мужчина подрабатывал разнорабочим.

Основная версия случившегося — человеческий фактор. Проводится проверка.