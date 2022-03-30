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Среда, 30 марта, 2022

Погибший рязанский следователь Запорощенко занимался делом исчезновения Елены Логуновой

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Погибший рязанский следователь Запорощенко занимался делом исчезновения Елены Логуновой

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Погибший следователь-криминалист рязанского следственного комитета Кирилл Запорощенко работал над делом пропавшей Елены Логуновой, сообщает издание «ВидСбоку». 

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По данным СМИ, Запорощенко занимался делом с первых дней: участвовал в поисках, допрашивал свидетелей и потерпевших. Следователь также допрашивал корреспондента «ВидСбоку» Марию Ракчееву после первого выпуска передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». 

По предварительной версии, Кирилл Запорощенко совершил самоубийство. 

В рязанском СКР информацию комментировать не стали. 

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