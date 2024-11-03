Погибший на СВО офицер просил выслать ему конспекты из рязанского училища ВДВ

25-летний офицер из Ставрополья Михаил Васильев просил жену выслать на передовую свои конспекты, которые остались после окончания рязанского училища ВДВ. Об этом вспоминает жена погибшего, её воспоминания приводит издание «АиФ-Северный Кавказ».

Васильев находился в зоне СВО с первых дней её проведения. Служил в составе 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии в качестве командира десантно-штурмовой роты. По словам супруги, конспекты, которые он просил отправить, помогали ему осмыслить происходящее.

С 2022 по 2023 год офицер Васильев получил медаль за Отвагу, дважды стал кавалером ордена Мужества и был представлен к высшей государственной награде. Но звезду Героя России он получил уже посмертно.

Михаил погиб, эвакуируя своих раненых сослуживцев. Его супруга говорит: он был из тех командиров, кто, не раздумывая, отдаст жизнь за боевого товарища. Он прикладывал все усилия, чтобы сберечь своих подчинённых-сослуживцев.