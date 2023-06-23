Пятница, 23 июня, 2023
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Погибший хоккеист Савин должен был покинуть Рязань

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Погибший 22 июня хоккеист Георгий Савин ещё в апреле расторг контракт с МХК «Рязань-ВДВ» и планировал вернуться в подмосковный «Витязь». Об этом МАТЧ ТВ сообщил руководитель областной федерации хоккея Олег Смирнов.

По словам Смирнова, парень должен был отправиться на просмотровый контракт.

– Не понимаю, что его задержало в Рязани. Может, знакомства, любовь, — предположил собеседник издания.

Напомним, трагедия произошла в Олимпийском городке. 21-летний хоккеист выпал из окна 18 этажа одной из высоток.

Погибший хоккеист Савин должен был покинуть Рязань

Как стало известно, в день трагедии в квартире с Савиным находилась его возлюбленная. В момент падения спортсмена она была в душе. Возможно, именно она рыдала рядом с телом погибшего.

Шокированные гибелью хоккеиста фанаты «Рязань-ВДВ» организовали сбор средств в помощь его семье.

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