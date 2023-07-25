Вторник, 25 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Погибшего во время СВО десантника рязанского полка похоронят на родине

7info
Фото: vk.com/club172923737

Во вторник, 25 июля, в селе Верхняя Грязнуха Волгоградской области похоронят погибшего во время специальной военной операции Владислава Бодосова. Об этом сообщила администрация Камышинского муниципального района.

Уроженец Волгограда служил по контракту в Рязани, в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды Кубанском казачьем полку. На территории СВО десантник находился с марта 2022 года.

Погиб Владислав Бодосов 14 июля 2023 года.

Воина похоронят в селе, где живут его родные. Мать Владислава работает директором Верхнегрязнухинской средней школы.

Митинг памяти пройдёт в 14 часов у дома № 5 по улице Заречной.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

HH: Количество вакансий в Рязанской области выросло на 60%

Самой востребованной у работодателей Рязанской области остается сфера продаж и обслуживания клиентов

Взрыв произошёл в жилом доме в Татарстане, пострадали 2 человека

По данным источника, эпицентр находился на балконе первого этажа.

Полиграфолог Татьяна Савельева — можно ли обмануть детектор лжи и как он помогает следователям в работе

В фильмах и сериалах про следователей на помощь в раскрытии преступлений нередко приходит полиграф. Оказывается, что в реальной жизни работники следственных органов тоже прибегают к его использованию, ведь запутанные криминальные истории с заковыристым сюжетом и участниками, чьи мотивы непросто распознать, а вывести их на чистую воду —...

Молодёжный центр в Рязани создадут на улице Соборной

Рязанская область получила финансирование для первых шагов по созданию молодёжного центра в Рязани, сообщил губернатор Павел Малков.

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» опубликовала утром 25 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Ребёнок порвал руку на детской площадке в Лесопарке

О происшествии сообщил в группе «Новости Рязани ВКонтакте» отец мальчика.

Названы регионы России с наиболее сложной ситуацией с лесными пожарами

Сейчас отмечается пик лесных пожаров, по прогнозам, он спадёт в течение двух недель.

В Рязанской области 19 человек заразились клещевым боррелиозом в 2023 году

На минувшей неделе с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 104 рязанца, 36 пострадавших — дети.

День приёма главы СУ СКР в Касимове перенесён на 3 августа

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила о переносе дня личного приёма главы управления в Касимове.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

По прогнозам синоптиков, ночью и днём 25 июля в регионе местами ожидаются грозы, кратковременные ливни, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

25 июля в Рязани массово отключат электроэнергию

Адреса сообщила пресс-служба городской администрации. 

Москвич грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов

Житель Москвы неоднократно грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов, сообщил телеграм-канал SHOT. Злоумышленника удалось поймать только благодаря камеры видеонаблюдения. Ее решила установить пара, поскольку недавно они пережили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что у мужчины был дубликат ключей от чужого жилища, поскольку он помогал семье. Последний подобный инцидент произошел...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации