Погибшего во время СВО десантника рязанского полка похоронят на родине

Во вторник, 25 июля, в селе Верхняя Грязнуха Волгоградской области похоронят погибшего во время специальной военной операции Владислава Бодосова. Об этом сообщила администрация Камышинского муниципального района.

Уроженец Волгограда служил по контракту в Рязани, в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды Кубанском казачьем полку. На территории СВО десантник находился с марта 2022 года.

Погиб Владислав Бодосов 14 июля 2023 года.

Воина похоронят в селе, где живут его родные. Мать Владислава работает директором Верхнегрязнухинской средней школы.

Митинг памяти пройдёт в 14 часов у дома № 5 по улице Заречной.