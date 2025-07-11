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Новости России

Погибшего во время атаки ВСУ 5-летнего Толю похоронят завтра

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Похороны 5-летнего Толи, погибшего во время атаки ВСУ на пляж в Курске, похоронят в субботу, 12 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию от источника, близкого к семье мальчика. 

Отпевание в храме и похороны состоятся в посёлке Черёмушки Курской области.

Напомним, мальчик закрыл собой маму во время атаки беспилотника по пляжу. Он получил ожоги 30% тела и умер через некоторое время по дороге в Москву. 

Мама Толи сейчас находится в больнице, ей колют обезболивающее. 

«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — рассказала Полина журналистам. 

Женщина не разглядывает фотографии сына, не интересуется новостями. 

Она назвала кошмаром то, что украинская сторона воюет с детьми и женщинами.

Погибшего во время атаки ВСУ 5-летнего Толю похоронят завтра Отпевание в храме и похороны состоятся в посёлке Черёмушки Курской области.

Раненый на пляже в Курске 5-летний мальчик пытался закрыть маму от атаки ВСУ

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