Погибшего во время атаки ВСУ 5-летнего Толю похоронят завтра

Похороны 5-летнего Толи, погибшего во время атаки ВСУ на пляж в Курске, похоронят в субботу, 12 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию от источника, близкого к семье мальчика.

Отпевание в храме и похороны состоятся в посёлке Черёмушки Курской области.

Напомним, мальчик закрыл собой маму во время атаки беспилотника по пляжу. Он получил ожоги 30% тела и умер через некоторое время по дороге в Москву.

Мама Толи сейчас находится в больнице, ей колют обезболивающее.

«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — рассказала Полина журналистам.

Женщина не разглядывает фотографии сына, не интересуется новостями.

Она назвала кошмаром то, что украинская сторона воюет с детьми и женщинами.