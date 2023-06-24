Погибшего в Рязани 21-летнего хоккеиста Савина похоронят 25 июня

Прощание с трагически погибшим в Рязани 21-летним хоккеистом Георгием Савиным состоится 25 июня. Похороны пройдут на кладбище Киово в Лобне, передаёт РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла в Олимпийском городке. Хоккеист выпал из окна 18 этажа одной из высоток.

Как стало известно, в день трагедии в квартире с Савиным находилась его возлюбленная. В момент падения спортсмена она была в душе. Возможно, именно она рыдала рядом с телом погибшего.

Шокированные гибелью хоккеиста фанаты «Рязань-ВДВ» организовали сбор средств в помощь его семье.