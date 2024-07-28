Воскресенье, 28 июля, 2024

Погибшего на СВО рязанца Валерия Демочкина похоронят Богородском кладбище

Автор: 7info 2

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Фото: vk.com/voditelrzn62

Рязанца Валерия Демочкина, который погиб из-за ранения, полученного на специальной военной операции на Украине, похоронят на Богородском кладбище. Об этом появилась информация в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Отмечается, что погибший был широко известен в автомобильном сообществе.

Прощание с Валерием Демочкиным состоится 29 июля в 10:00 по адресу: дом №53 на Московском шоссе. Погребение пройдёт на аллее Славы Богородского кладбища.

Напомним, о смерти рязанца стало известно 22 июля. Его друзья сообщали что после ранения Валерий Демочкин несколько недель боролся за жизнь. Он умер в больнице.

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