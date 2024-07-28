Погибшего на СВО рязанца Валерия Демочкина похоронят Богородском кладбище

Рязанца Валерия Демочкина, который погиб из-за ранения, полученного на специальной военной операции на Украине, похоронят на Богородском кладбище. Об этом появилась информация в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Отмечается, что погибший был широко известен в автомобильном сообществе.

Прощание с Валерием Демочкиным состоится 29 июля в 10:00 по адресу: дом №53 на Московском шоссе. Погребение пройдёт на аллее Славы Богородского кладбища.

Напомним, о смерти рязанца стало известно 22 июля. Его друзья сообщали что после ранения Валерий Демочкин несколько недель боролся за жизнь. Он умер в больнице.