Погибшая в Недостоеве пара могла отравиться поддельной водкой

Пара, погибшая в рязанском Недостоеве, могла отравиться фальсифицированной водкой. Об этом сообщает Ya62 со ссылкой на родственницу мужчины.

По ее словам, сожители в вечер смерти выпивали водку. Одна бутылка была с этикеткой, вторая – без. Рядом с умершими лежал активированный уголь, возможно, мужчину перед смертью тошнило. Сейчас следком выясняет, где сожители купили поддельную продукцию.

Также родственница сообщила, что тела мужчины и женщины пролежали около трех дней. Их нашла хозяйка квартиры во время своего визита после того, как квартиранты не внесли ежемесячный платеж.

У погибшей есть ребенок, который живет с бабушкой, так как женщина была лишена родительских прав.

Ранее в сети появилось видео выноса трупов из дома.