Вторник, 13 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Погибшая в Недостоеве пара могла отравиться поддельной водкой

7info 2
spot_img

Пара, погибшая в рязанском Недостоеве, могла отравиться фальсифицированной водкой. Об этом сообщает Ya62 со ссылкой на родственницу мужчины. 

По ее словам, сожители в вечер смерти выпивали водку. Одна бутылка была с этикеткой, вторая – без. Рядом с умершими лежал активированный уголь, возможно, мужчину перед смертью тошнило. Сейчас следком выясняет, где сожители купили поддельную продукцию. 

Также родственница сообщила, что тела мужчины и женщины пролежали около трех дней. Их нашла хозяйка квартиры во время своего визита после того, как квартиранты не внесли ежемесячный платеж. 

У погибшей есть ребенок, который живет с бабушкой, так как женщина была лишена родительских прав. 

Ранее в сети появилось видео выноса трупов из дома.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Тело Ивана Брысина обнаружили в ста метрах от коллектора на улице Чапаева

Новости Рязани
Место является труднодоступным, и к нему сложно пройти как с улицы Чапаева, так и с пешеходного моста.

В Рязани «Под звуки канонады» выступит Донецкий театр кукол

Культура
Творческие встречи с этим коллективом уже стали доброй традицией: Международный фестиваль «Рязанские смотрины», «Большие гастроли»...

Малому бизнесу снизят отчетную нагрузку по сбору статданных 

Новости мира
Время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год.

В Рязани открылась «Февральская ярмарка»

Новости Рязани
«Февральская ярмарка» — это 15 производителей из Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов и Рязани.

Стало известно, какие эмоции вызвало у Карлсона интервью с Путиным

Новости мира
Журналист был «шокирован» настойчивостью президента.