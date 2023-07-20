Погибшая при атаке беспилотника в Крыму девочка встречала с подругой рассвет

Погибшая при атаке беспилотника 14-летняя девочка ушла из дома без спросу, чтобы встретить с подружкой рассвет, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, БПЛА попал в магазин «Метро» в Раздольном, когда девочка-подросток проходила мимо. В этот момент она разговаривала по телефону с родителями.

Пострадавшую в 5 часов утра привезли в операционный зал местной больницы. Пациентка была без сознания, дыхания, сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не помогли.

Напомним, о гибели подростка сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.