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Новости мира

Погибла 31-летняя Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

31-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона 2016/2017, погибла в Пакистане во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум. Об этом пишет «Чемпионат».

Трагедия произошла в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени. Дальмайер, имевшая сертификат горного гида, поднималась на высоту около 5700 метров вместе с напарницей, когда попала под камнепад.

По данным агентства DPA, спасательный вертолет обнаружил место происшествия, однако к пострадавшей добраться пока не удалось. С воздуха видно, что спортсменка получила серьёзные травмы.

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