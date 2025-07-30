31-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона 2016/2017, погибла в Пакистане во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум. Об этом пишет «Чемпионат».

Трагедия произошла в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени. Дальмайер, имевшая сертификат горного гида, поднималась на высоту около 5700 метров вместе с напарницей, когда попала под камнепад.

По данным агентства DPA, спасательный вертолет обнаружил место происшествия, однако к пострадавшей добраться пока не удалось. С воздуха видно, что спортсменка получила серьёзные травмы.