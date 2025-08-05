Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб на 48-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анастасия Гришина.

По её словам, несчастный случай произошёл на железнодорожной платформе во время сильного дождя.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что Гришина сбила электричка.

Александр Гришин начал свою телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». В период с 2004 по 2015 год работал комментатором на телеканале «Спорт» (позже — «Россия-2»), а затем — с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». С 2018 года он сотрудничал с Первым каналом.

Гришин комментировал соревнования на пяти Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, а также на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

Ему было 47 лет.

Спортивный комментатор Александр Гришин попал под электричку, когда возвращался домой с работы, пишет SHOT. Инцидент произошёл сегодня ночью. Его родные начали переживать и искать Гришина после того, как он долго не приезжал домой. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело её супруга. У Гришина и Анастасии недавно родился сын.