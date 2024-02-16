Пятница, 16 февраля, 2024

Поезд с пострадавшими от ВСУ белгородцами прибыл в Москву

Автор: 7info

Опубликовано

Поезд с четырьмя пострадавшими во время атаки ВСУ прибыл из Белгорода в Москву, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду днём 15 февраля.

Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поезде находятся двое взрослых и два ребёнка.

Вечера вечером к медикам обратился ещё один житель города, получивший ранение. Число раненых достигло 19 человек.

5 белгородцев, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние восьми пациентов — средней степени тяжести.

Во время налёта повреждены 57 автомобилей. На восстановление окон в домах потребуется 7-8 дней.

Поезд с пострадавшими от ВСУ белгородцами прибыл в Москву

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