Поезд с беженцами из Таганрога поехал в Ярославскую область

Утром 20 марта поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога в Ярославскую область, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

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Ранее РИА Новости, ссылаясь на пассажиров, сообщило, что состав едет в Рязань.

По данным МЧС, в поезде около 500 вынужденных переселенцев. В субботу, 19 марта, железнодорожный транспорт доставил из Таганрога людей во Владимир.

С начала эвакуации из Ростовской области 26 железнодорожными составами в 19 субъектов РФ доставлены свыше 14 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей.