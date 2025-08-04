Поезд протаранил автобус с туристами в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По предварительной информации, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами и грузового железнодорожного состава.

На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Телеграм-канал 112 пишет, что автобус двигался из Кеми в Ярославль. В нем находилось 37 человек. На данный момент известно о 2 погибших и 10 пострадавших.