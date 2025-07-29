Поезд попал под удар дрона ВСУ на станции Сальск, движение составов задерживается 

29 июля в 02:00 на станции Сальск в Ростовской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата была нарушена работа контактной сети. Об этом сообщил телеграм-канал РЖД.

В результате повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для тушения был направлен пожарный поезд.

Движение через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы сократить время задержки пассажирских поездов.

На текущий момент в связи с происшествием задерживаются 9 поездов АО «ФПК»:

№59 Новокузнецк – Кисловодск

№523 Екатеринбург – Адлер

№255 Челябинск – Новороссийск

№509 Казань – Новороссийск

№524 Адлер – Екатеринбург

№358 Имеретинский Курорт – Уфа

№254 Новороссийск – Уфа

№98 Кисловодск – Тында

№202 Анапа – Красноярск.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и поддержку пассажирам.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, говорится в сообщении РЖД.

29 июля в 02:00 на станции Сальск в Ростовской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата была нарушена работа контактной сети. Об этом сообщил телеграм-канал РЖД.

В результате повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для тушения был направлен пожарный поезд.

Движение через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы сократить время задержки пассажирских поездов.

На текущий момент в связи с происшествием задерживаются 9 поездов АО «ФПК»:

№59 Новокузнецк – Кисловодск

№523 Екатеринбург – Адлер

№255 Челябинск – Новороссийск

№509 Казань – Новороссийск

№524 Адлер – Екатеринбург

№358 Имеретинский Курорт – Уфа

№254 Новороссийск – Уфа

№98 Кисловодск – Тында

№202 Анапа – Красноярск.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и поддержку пассажирам.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, говорится в сообщении РЖД.