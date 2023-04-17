Поезд из Петербурга в Евпаторию начнёт курсировать через Рязань с 27 апреля

Поезд №179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Евпатория в 2023 году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает в Telegram канале перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из Северной столицы первый рейс отправится 27 апреля, а из Евпатории – 29 апреля.

Отправление из Петербурга — в 19:16, прибытие в Евпаторию через день в 13:50. Обратно из Евпатории отправление в 17:55, прибытие в Петербург через день в 13:01. Состав будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В текущем году поезд впервые будет курсировать каждый день. Прошлым летом он ходил через день.

В основном составе поезда Петербург – Евпатория есть плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием) и вагон-ресторан. Штабной вагон оборудован купе для перевозки маломобильных пассажиров.

Глубина продажи билетов на поезд и беспересадочные вагоны ограничена — 45 суток. Это связано с проведением масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.