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Поезд № 159/160 Москва — Симферополь, идущий через Рязань, изменит расписание

7info

С 30 сентября изменится расписание поезда № 159/160 Москва — Симферополь, сообщает ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд едет через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. С конца сентября время в пути сократится на 4 часа. Из Москвы поезд будет отбывать в 13.40, прибывать в Крым — на следующий день, в 20.40.

Из Симферополя поезд продолжит курсировать отправлением в 10:40 и прибытием в Москву на следующий день в 23:40.

По новому графику поезд будет работать до 10 декабря 2023 года.

Каждый вагон поезда покрашен в новые фирменные цвета «Таврии», внутри оборудован душ, работают кондиционеры, биотуалеты, действует информационно-развлекательная система.

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