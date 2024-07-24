«Поедем, поедим!» возвращается с новыми приключениями на НТВ

«Поедем, поедим!» – это гастрономическая энциклопедия, позволяющая попробовать на вкус самые необычные блюда из разных уголков планеты. Влюблённый в Россию итальянец Федерико Арнальди путешествует по всему земному шару, пробует местную еду и готовит по лучшим рецептам национальных кухонь, а также знакомит зрителей с многочисленными народами, их традициями и ремёслами.

В новом сезоне команда «Поедем, поедим!» и Федерико Арнальди исследуют новые направления, в числе которых живописная Мьянма, Оман, где живут самые настоящие бедуины, а также Индия и Китай. Ведущий узнает секреты местной кухни и попробует самые необычные блюда, которые пользуются большой популярностью в этих странах. По традиции Арнальди познакомится с местными жителями и расскажет зрителям об особенностях их культуры и быта.

Федерико Арнальди: «Я пока не знаю, какие блюда мне удастся попробовать в следующем сезоне, но точно знаю, что это будет нечто особенное. Меня наверняка будут удивлять необычными угощениями, как было в Венесуэле или африканских странах. Тогда мне пришлось побороться с самим собой, чтобы попробовать личинок и жуков. Уверен, меня также ждут блюда традиционной и высокой кухонь».

Спустя несколько лет «Поедем, поедим!» вновь отправится в Тулу, Екатеринбург, Башкирию и другие города, чтобы открыть новые интересные уголки нашей необъятной страны и узнать, какие ещё гастрономические секреты таят эти регионы и какие места в них обязательно стоит посетить. А ещё команда программы отправится в экспедицию по обители вулканов – Курильским островам, где покажет, чем живут и что едят жители сурового региона.

«На данный момент я был почти во всех регионах России. В следующем сезоне выйду на финишную прямую. Так что, надеюсь, очень скоро смогу с гордостью сказать, что объездил всю страну. Хотя она настолько необъятна, что в каждом регионе можно снимать бесконечное количество выпусков нашей программы», – рассказал Федерико Арнальди.

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