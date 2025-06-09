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Фото: скриншот телеканала НТВ
Кино и ТВ

Подводные камни заботы о близких и поиск, не терпящий промедления, в новом выпуске программы «Жди меня»

Анастасия Мериакри

Семья не гарантия счастья, но всё же без неё люди часто чувствуют себя одинокими. Поэтому, если шанс обрести потерянного близкого есть, его ни в коем случае нельзя упускать.

«Жди меня» (12+) выходит в эфир уже более 30 лет. Для многих телезрителей каждый выпуск – надежда на долгожданную встречу. Некоторые стесняются или боятся сами писать редакторам, однако смотрят программу, мечтая, что однажды речь зайдёт именно о них. Светлана Александрова Щиткова не пропускала выпуски «Жди меня» много лет, но обратиться за помощью не решалась. Однако черёд её очень личной истории наконец настал.

Заботиться о близких, разумеется, нужно, однако важно не переусердствовать. Случается, что тот, кто поступал, как ему кажется, во благо, впоследствии окажется виноват во всех грехах. Так, следующий гость этого выпуска неожиданно для себя узнал, что в его судьбе решающую роль сыграла тётя Света. Смешанные чувства, которые он испытал, породили множество вопросов и желание во всём окончательно разобраться.

Иногда человек очень хочет приехать в студию и объявить поиск, однако по уважительным причинам не может этого сделать. В таком случае команда «Жди меня» готова встретиться с ним за пределами студии, в удобном месте. В случае Анны Орловой медлить нельзя было ни секунды, поэтому съёмочная группа срочно отправилась к ней, чтобы сообщить результаты поисков.

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