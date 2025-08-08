Пятница, 8 августа, 2025
Подвиг российского пограничника: Юрий Смолкотин ценой жизни сорвал планы ВСУ в Курской области

Алексей Самохин
Юрий Смолкотин, фото: t.me/Mestb_Dobroj_Voli

Военный волонтёр Роман Алехин рассказал aif.ru о подвиге российского пограничника Юрия Смолкотина, погибшего в августе 2024 года при отражении вторжения ВСУ в Курскую область.

Бой до последнего

Майор Смолкотин был начальником погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Находился в командировке в Курской области. Утром 5 августа вместе с подчинёнными вступил в бой с превосходящими силами противника, пытавшимися прорваться через границу. Получив два ранения, он продолжал удерживать позицию, а затем приказал своим бойцам отходить. Офицер остался прикрывать их и, подпустив украинских военных вплотную, подорвал гранату, уничтожив нескольких боевиков, и погиб.

По словам Алехина, поступок Смолкотина нанёс противнику ощутимый ущерб.

«Он не просто ликвидировал трёх-четырёх боевиков, а сорвал планы врага, — уверен волонтёр. — Именно поэтому в его уже мёртвое тело ВСУ разрядили три магазина — это была злоба за то, что он им по-настоящему навредил».

«Чистый героизм»

Волонтёр считает, что Смолкотин заслуживает звания Героя России, сравнив его поступок с подвигом полицейского Магомеда Нурбагандова, погибшего в 2016 году, но успевшего перед смертью сказать: «Работайте, братья!».

«Это настоящий подвиг — полное самопожертвование. И таких людей нужно показывать», — подчеркнул Алехин.

По словам волонтёра, в первые дни украинского вторжения в Курскую область было много подобных примеров героизма пограничников и командиров. Некоторые, оказавшись в окружении без связи и поддержки, отдавали приказ подчинённым отступить, оставаясь прикрывать их до конца.

«Мы знаем о единицах, но случаев, как у Смолкотина, было много», — отметил Алехин.

