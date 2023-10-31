Подведены итоги проекта «Война и мир языком плаката»

В Москве подвели итоги проекта «Война и мир языком плаката». Состоялось награждение победителей. Сам проект реализовали ИД «Аргументы и факты» и Государственный исторический музей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Художникам предложили создать работы в одной из пяти номинаций: «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!», «Будущее Донбасса». Плакаты для народного голосования выкладывали на специально созданный ресурс plakat.aif.ru. Там же издание рассказало об истории и традициях агитационного плаката в России, проиллюстрировав это многими примерами плакатного искусства — на сайте можно найти более 160 работ известных советских художников 1918-1990 гг.

«В годы Великой Отечественной войны была создано выдающееся художественное наследие, — говорит начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова. — Просматривая конкурсные работы, мы отмечали, что сегодня художники вдохновляются работами выдающихся советских художников Кукрыниксов, Виктора Корецкого, Ираклия Тоидзе, Лазаря Лисицкого…»

Дать трибуну современным художникам-плакатистам, позволить всей России увидеть их таланты – вот главные задачи проекта «Война и мир языком плаката». Творцы всех возрастов из самых разных уголков России, от Калининграда до Урала, смогли показать свои работы максимальному числу заинтересованных зрителей. Сайт проекта устроил народное голосование за лучшие плакаты — всего их на конкурс поступило более двух сотен.

В экспертном жюри конкурса работали член творческого «Союза фотохудожников ДНР» и заместитель директора музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина и другие.

Эксперты оценивали силу и яркость эмоционально-психологического воздействия, соответствие названия содержанию работы, оригинальность подачи. Выбором жюри стали 30 лучших плакатов. Их авторы — учащиеся российских художественных школ, студенты вузов, дизайнеры и даже признанные живописцы.

«Отрадно, что среди участников конкурса много юных художников, выразивших в художественной форме свое отношение к происходящим событиям на Донбассе, — считает Мария Лемигова. — Надеемся, что конкурс получит свое продолжение и расширит географию участников».

«Я специально смотрел, что же происходит на той стороне культурного фронта. Там конкурсы плакатов идут с 2015 года, и основаны они исключительно на отрицании всего российского, — продолжает руководитель жюри, главным художников «АиФ», лауреатом Премии Правительства РФ в области печатных СМИ Андрей Дорофеев. – Но на отрицании будущего не построишь! Показательно, что у нас на конкурсе все плакаты направлены на созидание, все номинации и все работы несут позитивный заряд».

Но уже прошедшим летом лучшие работы участников конкурса были выставлены в самых знаковых местах Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и Чебоксар. Все эти выставки стали большими культурными событиями.

В планах организатора конкурса — вывести проект на федеральный уровень, сделав всероссийским.

«Такие проекты очень важны для развития гражданского общества, — говорит московский художник Алексей Крюков, получивший специальный приз организаторов конкурса. — Он помогает молодым и профессиональным художникам поучаствовать в социально значимых проектах, важных для нашего общества и нашего государства».

Добавим, что в конкурсе приняли участие и жителя Рязанской области. А работы рязанской художницы Светланы Даниловой, а также студентов Рязанского художественного училища им. Г.К Вагнера и Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета стали победителями 1-го этапа конкурса.

Фото Ирины АМЭ