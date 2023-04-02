Подведены итоги Первого турнира по спортивному программированию среди школьников и студентов Рязанской области

31 марта в Рязанской области завершился Первый турнир по спортивному программированию среди школьников и студентов региона, проходивший при поддержке губернатора Павла Малкова. Победителей и призёров поздравил глава Рязанской области.

Участниками церемонии также стали зампред правительства региона Артём Никитин, зампред областной думы Николай Макариков, глава минцифры Рязанской области Андрей Ульянов, министры образования и физкультуры Ольга Щетинкина и Владислав Фролов, руководители АНО «Цифровой регион» и участники турнира.

Павел Малков подчеркнул, что турнир новый для Рязанской области, но имеет хорошие перспективы.

Павел Малков: «Планы большие, серьёзные, это движение надо активно развивать. Сегодня к ИТ-сфере очень высокий интерес, в дальнейшем он тоже будет только расти. Сейчас везде нужны грамотные специалисты из этой сферы – в промышленности, сельском хозяйстве, госуправлении, социальном секторе, сферах транспорта и ЖКХ. Президент Владимир Путин придаёт этому направлению очень большое значение. Сегодня ИT-специалисты получают серьёзную поддержку от государства»

Губернатор отметил, что в Рязанской области дорожат хорошими кадрами и стараются создать все условия для жизни и работы.

По словам Павла Малкова, уже сейчас учащиеся составляют достойный кадровый резерв для ИТ-сферы.

Павел Малков: «Я сам с 12 лет мечтал стать программистом. Готовился, учился, получил диплом. Работал программистом и системным администратором, поэтому не понаслышке знаю про вашу сферу. Надеюсь, что участвуя в турнире, вы получили полезный опыт для своего дальнейшего развития»

Среди школьников победу одержал Александр Трепалин, второе место досталось Кириллу Сермягину, третье – Александру Соколову. Среди студентов сильнейшей стала Дарья Зайцева, на второй строчке – Василиса Пошелюжная, третье место у Максима Пасынкова.

Всего в турнире участвовали около 300 рязанцев – учащихся школ, ссузов и вузов. 30 из них боролись за победу в финале, выполняя задачи на разных языках программирования.

Планируется, что по итогам соревнований лучшие участники войдут в состав сборной Рязанской области и будут представлять её на межрегиональном уровне – турнирах Федерации спортивного программирования.