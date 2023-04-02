Подведены итоги Первого турнира по спортивному программированию среди школьников и студентов Рязанской области

31 марта в Рязанской области завершился Первый турнир по спортивному программированию среди школьников и студентов региона, проходивший при поддержке губернатора Павла Малкова. Победителей и призёров поздравил глава Рязанской области.
Участниками церемонии также стали зампред правительства региона Артём Никитин, зампред областной думы Николай Макариков, глава минцифры Рязанской области Андрей Ульянов, министры образования и физкультуры Ольга Щетинкина и Владислав Фролов, руководители АНО «Цифровой регион» и участники турнира.
Павел Малков подчеркнул, что турнир новый для Рязанской области, но имеет хорошие перспективы.
Губернатор отметил, что в Рязанской области дорожат хорошими кадрами и стараются создать все условия для жизни и работы.
По словам Павла Малкова, уже сейчас учащиеся составляют достойный кадровый резерв для ИТ-сферы.
Среди школьников победу одержал Александр Трепалин, второе место досталось Кириллу Сермягину, третье – Александру Соколову. Среди студентов сильнейшей стала Дарья Зайцева, на второй строчке – Василиса Пошелюжная, третье место у Максима Пасынкова.
Всего в турнире участвовали около 300 рязанцев – учащихся школ, ссузов и вузов. 30 из них боролись за победу в финале, выполняя задачи на разных языках программирования.
Планируется, что по итогам соревнований лучшие участники войдут в состав сборной Рязанской области и будут представлять её на межрегиональном уровне – турнирах Федерации спортивного программирования.
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