Среда, 21 июня, 2023
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«Подтвердите актуальность данных»: зачем операторы просят уточнять информацию и как извлечь из этого пользу

7info7

В последнее время клиентам мобильных сетей все чаще предлагают подтвердить личные данные – такие просьбы приходят в SMS, в уведомлениях в приложении оператора или во время звонков из контактных центров. Многие относятся к ним с опаской и недоверием: зачем заново отправлять информацию, если при оформлении номера уже предоставлялся паспорт? Мы задали этот вопрос непосредственно в компанию сотовой связи.

– Все знают, что, согласно законодательству, SIM-карты в нашей стране оформляются строго по предоставлению документа, удостоверяющего личность, – рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. – Однако бывает так, что с течением времени данные клиента могут измениться – например, истек срок действия паспорта. Чтобы эта информация была актуальной, мы время от времени проводим срез по базе и делаем точечные рассылки с просьбой подтвердить или при необходимости скорректировать ее. Как правило, этот процесс происходит за несколько касаний на смартфоне.

Денис Маликов добавил, что для удобства абонентов недавно компания доработала функционал приложения «Мой Tele2». Теперь подтвердить личную информацию можно через личный кабинет. Если изменений не было, то процедура займет буквально пару секунд – нужно лишь нажать кнопку подтверждения, что все осталось по-прежнему. Если же есть разночтения: в частности, у клиента стала другая фамилия, был заменен паспорт или вообще номер оформлен на родственника, то в приложении есть окно, в которое нужно ввести новые данные. При этом в случае возникновения вопросов работает специальный чат помощи. В ответ на заявку автоматически формируется заявление на изменение информации, и его копия приходит на электронную почту.

А если не обновлять данные?

По закону «О связи», операторы обязаны блокировать номера с неактуальными регистрационными данными клиентов. Денис Маликов подчеркивает, что в договоре на SIM есть стандартный пункт, согласно которому пользователь должен уведомлять компанию об изменении личной информации в течение 60 дней.

Да и в любом случае сам абонент заинтересован в том, чтобы его карточка в базе соответствовала документу: ведь в случае утери номера получить дубликат в салоне можно только по предоставлению паспорта. Аналогичная ситуация возникнет даже при необходимости получить консультацию по ряду услуг на номере.

Кстати, в благодарность за актуализацию данных в ответ на запрос Tele2 абоненты могут получить приятный бонус – бесплатную подписку Mixx S в течение двух месяцев. Такая возможность будет предоставлена тем, кто внесет данные в указанный в сообщении срок и в ответ на действие получит ссылку-приглашение на активацию сервиса в личном SMS. Подписка Mixx включает доступ к музыке и онлайн-кинотеатрам на популярных платформах, добавляет 50 Гб трафика к тарифу и многое другое.

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