Подстанцию скорой помощи в скопинском Горлове полностью укомплектовали медперсоналом

Подстанцию скорой помощи в селе Горлово Скопинского района полностью укомплектовали медиками. Проблема с кадрами была острой: поселение большое, да еще и удаленное от райцентра. Случись что, медиков из Скопина можно и не дождаться, пишет издательство «Пресса».

Помог целевой набор. Фельдшеров подготовили в районе: в скопинском филиале Рязанского медколледжа четыре года назад открыли фельдшерскую группу.

— Студенты обучались по целевому направлению от нашей Центральной районной больницы с последующим трудоустройством, – говорит Николай Егоров, и.о. главврача Скопинской ЦРБ. – Две студентки этой группы получили дипломы об окончании медколледжа в этом году, их направили по распределению на подстанцию скорой помощи в селе Горлово, и они уже трудятся. Два фельдшера там уже работали, поэтому теперь подстанция полностью укомплектована специалистами. Надеюсь, что дальнейшая работа по выдаче целевых направлений с последующим трудоустройством поэтапно решит проблему дефицита медицинских кадров.

Жители Горловского поселения новость оценили.

— От нашего села до Горлова больше десяти километров, а до районной больницы – все сорок! – говорит Надежда Овечкина из села Нагиши. – У нас много пожилых людей, для них работа скорой помощи – это буквально вопрос жизни. Поэтому рады, конечно, что обратили внимание на нашу проблему. И что теперь наша подстанция скорой помощи будет полностью укомплектована. Для пенсионеров это очень важно!

Ирина Медведева, многодетная мама из Горлова: