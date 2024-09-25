Подруга жестко убитой бизнес-леди рассказала о ее пророческом жесте

Убитая в Балакове предпринимательница Наталья Алешникова могла предчувствовать свою гибель, предположила в беседе с КП ее подруга.
В ночь на 23 сентября 47-летнюю женщину затолкали в машину у ее дома, а потом увезли в неизвестном направлении. Вскоре ее тело нашли с перерезанным горлом.
Собеседница издания уточнила, что ее подруга готовилась отпраздновать день рождения. Для вечеринки она выбрала черный цвет одежды.
Следователи завели дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением».