Подруга жестко убитой бизнес-леди рассказала о ее пророческом жесте

Убитая в Балакове предпринимательница Наталья Алешникова могла предчувствовать свою гибель, предположила в беседе с КП ее подруга.

В ночь на 23 сентября 47-летнюю женщину затолкали в машину у ее дома, а потом увезли в неизвестном направлении. Вскоре ее тело нашли с перерезанным горлом.

Собеседница издания уточнила, что ее подруга готовилась отпраздновать день рождения. Для вечеринки она выбрала черный цвет одежды.

«Теперь оказалось, что это цвет траура. Как будто она чувствовала, что с ней произойдет», – заявила подруга покойной.

Следователи завели дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением».