Подруга раскрыла последние слова альпинистки Наговициной

Последние слова Натальи Наговициной были обращены к ее сыну, сообщила подруга альпинистки Лия Попова в эфире НТВ.

По ее данным, спортсменка озвучила их либо в рацию начальнику базового лагеря, либо коллегам, которые были с ней на пике Победы в Киргизии.

«Передайте Мише, что мама задерживается», — приводятся слова альпинистки.

Попова уточнила, что Наталья шла на пик Победы со старой травмой ноги, но на вершине она сломала здоровую ногу.

Наговицина получила травму 12 августа при спуске с пика Победы на высоте примерно 7,2 тысячи метров. Все попытки спасти ее не увенчались успехом.